Любовь с первого взгляда существует
Для того, чтобы понять, что человек вам нравится, достаточно от 90 секунд до 4 минут. За 55% производимого на противоположный пол впечатления отвечает язык тела.
Почему шоколад считается афродизиаком
В шоколаде содержится химическое соединение фенилэтиламин (C8H11N). Оно вызывает выработку допамина и норэпинефрина, называемых «гормонами счастья» и помогающим нам влюбиться. Производные фенилэтиламина являются психоделиками и стимуляторами, используются в медицине.
Любовь — природное обезболивающее
Всего лишь взгляд на фотографию человека, которого вы любите, или даже мысли о нем, увеличивают уровень окситоцина в крови. Этот «гормон любви» не только заставляет нас с нежностью относиться к предмету своего обожания, но и является природным обезболивающим.
Секс не так важен
Согласно статистике, 1 из 4 пар после 50 лет не занимается сексом. Однако это не означает, что эти люди несчастны, утверждают британские ученые. 57% респондентов из числа отказавшихся от секса людей сообщили, что они счастливы как никогда, и что они ценят доброту, способность быть другом и наличие чувства юмора у партнера более важным, чем способность заниматься любовью.
Синдром разбитого сердца
Кардиомиопатия — заболевание миокарда, при котором сердце структурно и функционально изменяется без какой-либо физиологической причины и возникает резкая неожиданная боль. Это состояние может вызвать стресс — например, прозвучавший в ответ на предложение руки и сердца отказ или расставание с любимым человеком.