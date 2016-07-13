К Дню святого Валентина мы собрали несколько любопытных фактов о любви и сексе, о которых вы могли даже не догадываться.

Любовь с первого взгляда существует

Для того, чтобы понять, что человек вам нравится, достаточно от 90 секунд до 4 минут. За 55% производимого на противоположный пол впечатления отвечает язык тела.

Почему шоколад считается афродизиаком

В шоколаде содержится химическое соединение фенилэтиламин (C8H11N). Оно вызывает выработку допамина и норэпинефрина, называемых «гормонами счастья» и помогающим нам влюбиться. Производные фенилэтиламина являются психоделиками и стимуляторами, используются в медицине.

Любовь — природное обезболивающее

Всего лишь взгляд на фотографию человека, которого вы любите, или даже мысли о нем, увеличивают уровень окситоцина в крови. Этот «гормон любви» не только заставляет нас с нежностью относиться к предмету своего обожания, но и является природным обезболивающим.

Секс не так важен

Согласно статистике, 1 из 4 пар после 50 лет не занимается сексом. Однако это не означает, что эти люди несчастны, утверждают британские ученые. 57% респондентов из числа отказавшихся от секса людей сообщили, что они счастливы как никогда, и что они ценят доброту, способность быть другом и наличие чувства юмора у партнера более важным, чем способность заниматься любовью.

Синдром разбитого сердца

Кардиомиопатия — заболевание миокарда, при котором сердце структурно и функционально изменяется без какой-либо физиологической причины и возникает резкая неожиданная боль. Это состояние может вызвать стресс — например, прозвучавший в ответ на предложение руки и сердца отказ или расставание с любимым человеком.