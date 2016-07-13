1. Собери одиноких подруг и пройдись с ними по магазинам. Ничего не поднимает настроение лучше, чем отличная кофточка, за бесценок купленная на распродаже! Или две!! Или три!!!
2. Закажи торт или пиццу — и съешь. Одна! Тебе не нужно ни с кем делиться!!!
3. Погрузись в чтение книг. Только не грустных и не о любви!
4. Подсчитай, сколько времени и денег ты сэкономила: ведь тебе не нужно ломать голову над подарком!
5. Сходи на тренировку. Красивое тело — лучшее вложение освободившегося времени и сэкономленных средств.
6. Проведи этот день с родителями. Подари свое время тем, кто тебя действительно любит.
7. Сделай доброе дело. Купи пару мешков корма, отвези их в ближайший приют, поиграй с щенками или котятами.
8. Смотри только то, что тебе хочется — комедии, сериалы, телешоу. Щелкай пультом весь день — никто не будет просить переключить только потому, что по другому каналу идет какой-то футбол. Это твой день, дорогая!
9. Танцуй! Одна!!! Разве тебе нужен кто-то, чтобы быть счастливой?
10. И ни в коем случае не грусти. Лучше сделай педикюр. Или пройди наш тест, узнай причину своего одиночества — и устрани ее.
Отличного Дня святого Валентина!
А я в тренажёрку. После неё не остаётся плохих эмоций
Щенок - сладость!! Кстати, это прошлогодняя статья.
Что не отменяет ее актуальности
Спасибо, что Вы с нами, желаем отлично отметить это день!