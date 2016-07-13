Есть девять вещей, которыми стоит заняться в День святого Валентина, если у тебя нет парня. И одна, о которой нужно забыть навсегда.

1. Собери одиноких подруг и пройдись с ними по магазинам. Ничего не поднимает настроение лучше, чем отличная кофточка, за бесценок купленная на распродаже! Или две!! Или три!!!

2. Закажи торт или пиццу — и съешь. Одна! Тебе не нужно ни с кем делиться!!!

3. Погрузись в чтение книг. Только не грустных и не о любви!

4. Подсчитай, сколько времени и денег ты сэкономила: ведь тебе не нужно ломать голову над подарком!

5. Сходи на тренировку. Красивое тело — лучшее вложение освободившегося времени и сэкономленных средств.

6. Проведи этот день с родителями. Подари свое время тем, кто тебя действительно любит.

7. Сделай доброе дело. Купи пару мешков корма, отвези их в ближайший приют, поиграй с щенками или котятами.

8. Смотри только то, что тебе хочется — комедии, сериалы, телешоу. Щелкай пультом весь день — никто не будет просить переключить только потому, что по другому каналу идет какой-то футбол. Это твой день, дорогая!

9. Танцуй! Одна!!! Разве тебе нужен кто-то, чтобы быть счастливой?

10. И ни в коем случае не грусти. Лучше сделай педикюр. Или пройди наш тест, узнай причину своего одиночества — и устрани ее.

Отличного Дня святого Валентина!